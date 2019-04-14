كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 5 أشخاص فى أعاصير جنوب أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 5 أشخاص مصرعهم في الأعاصير التي اجتاحت جنوب الولايات المتحدة، حيث يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن 80 مليون شخص معرضون لخطر تحرك عواصف قوية باتجاه الساحل الشرقي.

وتم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 13 أعاصير في جميع أنحاء ولاية تكساس، وميسوري، ولويزيانا، ميسيسيبي وألاباما يوم السبت وحتى صباح الأحد، وتركت أكثر من 150،000 منزل بدون كهرباء.

ولا تزال التحذيرات من الإعصار سارية صباح اليوم الأحد في أجزاء من فلوريدا وألاباما وتينيسي، حيث طُلب من السكان الاستعداد لمواجهة البرد وعواصف الرياح القوية.

ومن المتوقع أن تكون الرياح المدمرة هي التهديد الرئيسي، ولكن هناك بعض الأعاصير المحتملة أيضًا، وقد تؤدي بعض العواصف أيضًا إلى هطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى حدوث فيضان مفاجئ محلي. '

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، كان من بين ضحايا العاصفة طفل عمره ثلاث سنوات وطُفل في الثامنة من عمره عندما سقطت شجرة على مؤخرة سيارة عائلته في لوفكين بتكساس، وفقًا لمكتب شريف مقاطعة أنجلينا.

وفي ويست مونرو، لويزيانا، غرق صبي يبلغ من العمر 13 عامًا في منطقة صرف فيما يعتقد المسؤولون أنه حادث مرتبط بالطقس.

كما قُتل شخصان خلال الليل في مقاطعة مونرو في ميسيسيبي، حيث ضرب إعصار هاملتون على بعد 45 ميل شمال شرق جامعة ولاية ميسيسيبي.

وفي ألتو، تكساس، تم نقل 25 شخصًا إلى المستشفى بسبب إصابات.