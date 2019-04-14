كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تؤكد مقتل قيادي لجماعة إرهابية موالية لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولون فلبينيون اليوم الأحد أن قائد تحالف لمتشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابى، كان ضمن 4 متمردين قتلوا فى اشتباك مع الجيش الشهر الماضى.

وأكد وزير الدفاع دلفين لورنزانا مقتل أبو دار بناء على نتائج تحليل الحمض النووى (دى.إن.أيه). وتعتقد قوات الأمن أن أبو دار قاد ميليشيات موالية لتنظيم داعش الإرهابى فى جنوب الفلبين يضم أجانب.

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وقتل الأربعة خلال اشتباك فى إقليم لاناو ديل سور. وأكد الميجر جنرال روبرتو أنكان، قائد فرقة الأولى مشاة فى الجيش، مقتل أبو دار. ووصف الأمر بأنه "إنجاز كبير للحكومة ولسكان لاناو ديل سور الذين عملوا معنا لتخليص إقليمهم الحبيب من الإرهابيين".