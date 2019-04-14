كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء 600 شخص من فرانكفورت بألمانيا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت السلطات الألمانية نحو 600 شخص من منازلهم فى مدينة فرانكفورت، ليتمكن الخبراء من تفكيك قنبلة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية تم اكتشافها فى نهر الماين.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية - بأنه تم تفكيك القنبلة اليوم الأحد، تحت الماء كما كان مخططا؛ ما أدى إلى وقوع تفجير عالى ونافورة مياه كبيرة فى النهر.

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وكان رجال الإطفاء الألمان قد اكتشفوا القنبلة الأمريكية التى تزن 250 كيلوجرامًا خلال تدريب على الغوص فى نهر الماين يوم الثلاثاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من 70 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، يتواصل اكتشاف القنابل والذخائر التى يرجع تاريخها إلى تلك الحقبة فى ألمانيا.