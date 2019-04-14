كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفانكا ترامب فى جولة بالقارة السمراء لتعزيز دور المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزور نجلة الرئيس الأمريكى، إيفانكا ترامب، إثيوبيا وساحل العاج سعياً وراء هدف مختلف تمامًا عن معارك البيت الأبيَض، حيث تسعى لتقديم برنامجًا نسائيًا عالميًا تأمل في أن تتخطى شعار الإدارة المعروفة باسم الإنعزالية الأمريكية أولاً.

ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، وصلت ابنة الرئيس وكبير مستشاريها إلى إفريقيا اليوم الأحد على متن رحلة تجارية، واستهلت جولة لمدة أربعة أيام للدعوة لمبادرة تهدف إلى تعزيز 50 مليون امرأة في البلدان النامية بحلول عام 2025.

وتشمل خططها زيارة مع نساء يعملن في صناعة القهوة وجولة في منشأة النسيج التي تديرها الإناث، وكذلك لقاء مع كبار الشخصيات والمشاركة في قمة سياسة البنك الدولي.

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ولكن حتى على بعد آلاف الأميال من واشنطن، من المؤكد أن إيفانكا ترامب ستظل محطمة بجهود والدها لخفض المساعدات الدولية، وكذلك تعليقاته الساخرة الماضية حول القارة، بينما أثنى هى على قيامها بهذا المشروع- ولقيامها بهذه الرحلة.