كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يشيد بالموقف القوى لتركيا إزاء الضغوط الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بالموقف الصارم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رداً على ضغوط الولايات المتحدة على أنقرة بسبب صفقة شراء أنظمة الصواريخ الروسية اس-400.

وقال بيسكوف، وفقاً لوكالة تاس، معلقاً على تصريحات أنقرة بشأ اس-40 :"كان الضغط غير مسبوق بالفعل.. نحن نرحب بالموقف القوى والعملي إلى حد ما من الرئيس أردوغان، ونعتقد أن هذا الموقف فقط هو الذي يسمح لنا بالفعل ببناء حوار حر وذو سيادة".

Advertisements

ووفقا لبيسكوف، هناك عدد قليل جدا من البلدان في العالم، والتي يمكن أن تتصرف بهذه الطريقة السيادية، وروسيا وتركيا من بينها.

وفي 9 أبريل، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إدارة أردوغان من أن أنقرة لن تكون مؤهلة لبرنامج تصنيع وشراء طراز اف-35 بعد نشر أنظمة الصواريخ الروسية اس-400.