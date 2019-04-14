كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني يعقد مناظرة أحادية الجانب قبل التصويت في جولة الإعادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، اليوم الأحد، إلى أكبر استاد رياضي بالبلاد لإجراء مناظرة مقترحة حيث لم يحضر خصمه، فلاديمير زيلينسكى، قبل أسبوع على جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وأوردت "فوكس نيوز"، أنه لم يكن هناك أي مناظر في ملعب أوليمبيسك في كييف، على الرغم من وجود حشد كبير من الناس وقفوا في الخارج للاستماع إلى بث بوروشينكو يدلي ببيان والإجابة على أسئلة الصحفيين.

وكان قد رفض المرشح الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى المشاركة فى المناظرة التى خطط لها منافسه فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرئيس بيترو بوروشينكو.