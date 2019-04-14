كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد لمستشار الأمن الوطني العراقي: مصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد صباح يوم الأحد، مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض.

وشدد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

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وأكد الرئيس الأسد أن تعزيز العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين لاستكمال القضاء على بؤر الإرهاب من جهة وبما يخدم مصالحهما المشتركة وكسر الحواجز المختلفة والمفروضة بينهما من جهة أخرى.

كما أفاد الرئيس السوري بأن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية يحتم على البلدين المضي قدما بكل ما من شأنه صون سيادتهما واستقلالية قرارهما في وجه مخططات التقسيم والفوضى التي يحيكها الأعداء من الخارج، مبينا أن مصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها مهما عظمت التحديات.

من جهته أكد مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض أن قوة سوريا وانتصارها على الإرهاب هو انتصار للعراق أيضا، مشيرا إلى أن أي إنجاز عسكري في الجانب العراقي يصب في مصلحة استقرار سوريا.