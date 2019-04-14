كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: المجلس العسكري يدعو كافة الأحزاب السياسية لاجتماع اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الإنتقالي جميع الأحزاب السياسية في السودان لاجتماع اليوم الأحد.

كما أعربت الخارجية السودانية عن تطلعها لتفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية في تحقيق رغبات الشعب السوداني، مؤكدة أن السودان يجدد التزامه بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية اليوم الأحد "بناء على ما جاء في بيان السيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تجدد الوزارة التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

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وأضاف البيان "تتطلع وزارة الخارجية لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الإنتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن أمس السبت عن تشكيل أعضاء المجلس الذين يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائب له، بالإضافة إلى 8 أعضاء من الضباط العسكريين والشرطيين.

وقال الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس السبت، إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.