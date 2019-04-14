كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف من السيخ يجتمعون لمهرجان الحصاد في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع الآلاف من الحجاج السيخ من جميع أنحاء العالم في ضريح في باكستان للاحتفال بمهرجان حصاد فايساخي وسط تشديد الإجراءات الأمنية.

واختتم المهرجان، اليوم الأحد، بحجاج يستحمون ويعبدون في بركة في غوردوارا بانيا صاحيب في بلدة حسن عبد الله، خارج إسلام أباد.

وسافر نحو 2000 من السيخ إلى باكستان من الهند المجاورة على الرغم من التوترات الأخيرة بين الخصمين المسلحين نوويا.

السيخ؛ هم أقلية صغيرة في باكستان ذات الغالبية المسلمة، لكن العديد من الأماكن المقدسة للسيخ انتهى بها المطاف بعد تقسيم الهند عام 1947 بعد الاستقلال عن بريطانيا.