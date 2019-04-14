بعد ساعتين من التوقف.. عودة خدمة “فايسبوك” و”واتساب” في المغرب

عادت مواقع التواصل الاجتماعي للاشتغال في المغرب بعد توقف دام أكثر من ساعتين، دون أي تفاعل من الشركة المعنية.

وتوقف موقع “فايسبوك” و”واتساب” وموقع “انستغرام” بشكل مفاجئ منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، وهو العطب الذي وصل إلى المغرب منتصف اليوم.

وبحسب موقع داون ديتكتر Down Detector، المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع الإلكترونية، فإن 17% من المستخدمين عانوا من انقطاع تام في الخدمة، في حين أبلغ 19% منهم من عدم تمكنهم من تصفح ‘آخر الأخبار”.

وأفاد مستخدمون من دول شتى حول العالم أنهم يعانون من المشكلة، وذلك من مختلف القارات، بما ذلك الجزائر، ومالطا، والمملكة المتحدة، وكندا، وباكستان، والولايات المتحدة.

وقبل شهر، تعرضت خدمة فيسبوك وواتساب وإنستغرام لعطل استمر عدة ساعات.