بعد ساعات.. إطلاق سراح ناشطين جزائريين اعتقلوا خلال استعدادهم للتظاهر

أطلقت الشرطة الجزائرية، اليوم الأحد، سراح عشرة ناشطين في حركة شبابية، وحزب يساري، بعد ساعات من توقيفهم، خلال محاولتهم التظاهر “تنديدا بقمع مسيرة يوم الجمعة”.

وأوقف الناشطون، واقتيدوا إلى مركز أمن بعيد عن وسط العاصمة، بينما كانوا يستعدون للتجمع في ساحة البريد المركزي مركز الحركة الاحتجاجية، منذ بدايتها في 22 فبراير الماضي.

وكتب حكيم عداد الأمين العام السابق للجمعية على صفحته في فايسبوك: “تم إطلاق سراحنا في انتظار أن نصبح أحرارا”.

ويتجمع الشباب، كل يوم في الساعة الخامسة، تنديدا “برغبة القمع ومنع التظاهرات” خلال أيام الأسبوع، كما أوضح نائب رئيس جمعية تجمع شباب الجزائر.

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وبعيدا عن يوم الجمعة، الموعد الأسبوعي للتظاهرات الضخمة في كل مناطق البلاد، تشهد الجزائر العاصمة، طوال أيام الأسبوع، تظاهرات لفئات مختلفة.

ويوم الثلاثاء الماضي، يوم التظاهر الخاص بطلاب الجامعات، وأساتذتهم، حاولت الشرطة، لأول مرة، تفريق مسيرتهم، باستخدام الغاز المسيل للدموع، من دون ان تنجح في ذلك.

وصباح اليوم الأحد، غيرت الشرطة تموضعها في وسط العاصمة، واحتلت ساحة البريد المركزي، لمنع التجمع فيها.