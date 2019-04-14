بعد إيمان..اختطاف طفلة أخرى في الدار البيضاء..ووالدها: أرسلت لي رسالة “أبي عتقي”

بعدل أقل من شهرين على قضية اختطاف الطفلة “إيمان”، اختطفت، نهاية هذا الأسبوع طفلة جديدة، في نفس المدينة، بالدار البيضاء.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الطفلة المختطفة، واسمها “هبة”، تقطن بدرب السلطان بالدار البيضاء، وقد اختفت عن الأنظار منذ مساء أمس السبت.

وقال والد الطفلة هبة، في حديثه مع “اليوم 24” إن طفلته تعرضت إلى الاختطاف منذ مساء أمس السبت.

وأكد أنه توصل، قبل قليل من صباح اليوم الأحد، برسالة عبر تطبيق واتساب من هاتف ابنته، تفيد أن المختطفين سيرجعون الطفلة في سيارة الأجرة.

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وقبل ذلك، توصل الأب برسائل عدة عبر تطبيق “واتساب”، من طفلته من هاتفها النقال تقول فيها: “أبي عتقني”.

ويحاول المختطفون ابتزاز أب الطفلة “هبة” وإثارة رعبه وهلعه من خلال كتابات مختلفة عبر “واتساب”.

هذا وفتحت المصالح الأمنية بالبيضاء تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات اختطاف الطفلة.

ويشار إلى طفلة أخرى تعرضت قبل شهور قليلة، إلى اختطاف من قبل سيدة في المدينة القديمة بالبيضاء.