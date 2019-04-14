البيغ يصطحب معه نجوم “ماستر شاف سيلبريتي” إلى منصة مهرجان آسفي وابنه يغني معه لأول مرة!-صور

أشعل نجم الراب توفيق حازب، الملقب بدون بيغ منصة مهرجان أسفي للضحك، ليلة أمس السبت/ الأحد، إذ حضر لحفله حوالي 120 ألف متفرج.

البيغ قدم أمام الجمهور المسفوي عددا من أغانيه المشهورة، سواء القديمة مثل” مغاربة تال موت”، أو الجديدة ككلاش، “kg 170 و. ” PSYCHO WRECKING” ، التي رافقه في أدائها ابنه توفيق جينيور.

واصطحب البيغ رفقته إلى حفله نجوم برنامج “ماستر شاف سليبرتي”، الذين صعدوا معه إلى المنصة تحت تصفيقات الجمهور، وهم رشيد رفيق، وإيهاب أمير، وقمر السعداوي، الملقبة بـ”حماقة”، وعثمان أش كاين، ونورة الصقلي.

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وصرح البيغ لـ”اليوم24″: “أن جمهور أسفي مذهل، وليست هذه المرة الأولى، التي يلتقيه فيها، معبرا عن اعتزازه بالغناء أمامهم، على الرغم من التعب، الذي لم يمنعه من ملاقاتهم.

يذكر أن مهرجان أسفي للضحك، شهد أمس السبت، سهرة فنية أحياها إلى جانب البيغ الرابور البنج، ومنعم السليماني، والثنائي الكوميدي “قهوة وحليب”، وزملائهما “الشلاهبية”.