مدرب هـ. البعينة: نسعى لتخطي العقبة الثانية باختبارات الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق هبوعيل البعينة المرحلة الأولى باختبارات الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى، بعد فوزه على أبناء مجد الكروم بهدف يتيم ضمن البلاي أوف العلوي للدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويستعد هبوعيل البعينة لاستضافة الأخوة كفر مندا يوم الأربعاء المقبل، في المرحلة الثانية لاختبارات الصعود.

وبهذا الصدد، قال مدرب هبوعيل البعينة، هشام زعبي، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "خضنا المباراة الأولى في اختبارات الصعود ونحن في أتم الجاهزية، وقد استحقينا الفوز وكان باستطاعتنا إحراز أهداف إضافية خصوصًا في شوط المباراة الأول إلا أننا لم ننجح في ذلك".

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وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام الأخوة كفر مندا، وبدورنا نستعد للمباراة بالشكل المطلوب سعيًا نحو تخطي العقبة الثانية في اختبارات الصعود".

وأشار إلى أن "فريقنا جاهز من كافة النواحي للمنافسة على الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى، فالطريق أمامنا لا زالت طويلة وهدفنا هو التركيز على كل مباراة".

وختم زعبي بالقول إنه "من هنا أدعو الجماهير للالتفاف من حول الفريق ودعمنا خصوصًا في المباراة الوشيكة، وكلنا أمل أن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".