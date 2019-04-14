مدرب الوحدة كفر قاسم: وضعنا قدم ونصف في الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقترب فريق الوحدة كفر قاسم من حصد بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة، بعد الفوز في مباراته الأخيرة وتعثر أقرب مطارديه في الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

ويتصدر الفريق القسماوي ترتيب لائحة الدوري برصيد 69 نقطة وهو يبتعد بفارق نقطتين عن مطارده من رمات غان، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وبهذا الصدد، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "قدمنا أداء كبيرا في المباراة الأخيرة وتمكنا بفضل الله من حصد النقاط الثلاث، سيما وأن الفريق في حالة بدنية عالية واللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية وهذا ما شاهدناه من خلال النتائج في المباريات الأخيرة".

وتابع أننا "لطالما انتظرنا تعثر الفريق الخصم والمطارد لنا، وبفضل الله تحقق ذلك وبدون شك هناك أجواء من الراحة في المعسكر القسماوي ونحن نسعى لاستغلال الفارق الذي تمكنا من توسيعه في المباراتين المتبقيتين من أجل حسم الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة".

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وأكد أن "الأمور كلها بأيدينا ومتعلقة بنا، وبإمكاني القول إننا وضعنا قدم ونصف في الدرجة الممتازة، وقد بات الحلم قريب من الواقع وكلنا أمل بأن نحقق الإنجاز ونهديه لبلدنا ومجتمعنا".

وأردف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراتين المتبقيتين اللتين ستجريان في ملعبنا، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد بطاقة الصعود إلى الدرجة الممتازة".

وختم عامر بالقول إنه "من هنا أدعو الجماهير للتكثيف من دعمنا في المباراتين المتبقيتين كما عهدناهم، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".