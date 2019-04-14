انت الان تتابع تفاصيل خبر "مخاوف أمنية" تدفع وفداً إسرائيلياً إلى إلغاء زيارته للبحرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 03:50 مساءً - أعلن وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، اليوم الأحد، إلغاء زيارة إلى البحرين بسبب "مخاوف أمنية"، في الوقت الذي رفضت محكمة بحرينية دعوى تطالب بمنع إصدار تأشيرات لدخول الوفد.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن جوناثان أورتمانز، رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال، قوله: "رغم أننا أبلغنا الوفد الإسرائيلي أنه سيكون محل ترحيب، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية، ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول المئة والثمانين الأخرى المشاركة".

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع رفض محكمة بحرينية للأمور المستعجلة، اليوم، دعوى أقامها عدد من المحامين الأسبوع الماضي يطالبون فيها وزارة الداخلية بعدم إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي للمشاركة في مؤتمر دولي، وفق "وكالة الأنباء الألمانية".

كما يأتي إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي بعد أن أصدر برلمان البحرين بياناً رافضاً للزيارة، واندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة المنامة ضد هذه الزيارة.

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وكان من المقرر أن يترأس الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى وزير الاقتصاد إيلي كوهين، ويضم أكثر من 30 عضواً، في "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال" الذي يُعقد في البحرين في الفترة من الخامس عشر وحتى الثامن عشر من أبريل الجاري.

وأثارت أنباء مشاركة الوفد الإسرائيلي حالة من الغضب العام في البحرين، والذي يُنظر إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي على أنها تطبيع للعلاقات بين البلدين على حساب الفلسطينيين.

يُشار إلى أن العلاقات بين البحرين و"إسرائيل" تشهد تطوّراً وصل إلى حدّ التطبيع في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية.

كما جمعتهما علاقات سرية على مستوى عالٍ في السنوات الأخيرة، والتقى مسؤولون بحرينيون وإسرائيليون عدة مرات بأوروبا.