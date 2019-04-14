شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. شهيد من العمالقة جراء قصف حوثي قد يقضي على عملية السلام والان مع التفاصيل
حولت مليشيات الحوثي من خروقاتها إلى عمليات عسكرية تستهدف مواقع العمالقة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة وتسعى للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقصفت صباح اليوم الأحد مليشيا الحوثي مواقع قوات ألوية العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 ومدفعية الهاوزر.
مصادر في وحدة الرصد والمتابعة أفادت عن إستشهاد جندي من قوات ألوية العمالقة بشظايا قذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثي على مواقع العمالقة في الجبلية صباح اليوم.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي رفعت من تصعيدها العسكري بقصف مواقع العمالقة والقوات المشتركة واستهداف الأحياء السكنية المكتضة بالسكان ، في ظل تعنت ورفض للمليشيا للإلتزام بالهدنة الأممية أو تنفيذ بنود إتفاقية السويد التي تقضي بإنسحاب المليشيا من ميناء ومدينة الحديدة.
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