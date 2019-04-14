شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السودان: المجلس العسكري الانتقالي سيمثل سيادة الدولة والان مع التفاصيل

ذكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، أن المجلس العسكري الانتقالي سيمثل سيادة الدولة، إلى أن تشكل حكومة مدنية متفق عليها بين الجميع

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد.

وأكدت الخارجية السودانية، في بيان، أن البلاد تعمل على تحقيق انتقال سلمي للسلطة وتحول ديمقراطي يحققان آمال وتطلعات الشعب السوداني وقواه الناهضة.

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وثمن بيان الخارجية مواقف التضامن والدعم والاهتمام الدولي بالسودان ، لافتا إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة السودانية مسنودة ببقية القوات النظامية أتت إنحيازاً لثورة الشعب من أجل الحرية والعدالة والسلام.

وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي أكد إلتزامه بإرساء دعائم حكم مدني وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب فى فترة أقصاها عامان .

كما أكد أن دور المجلس الانتقالي سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون وإستقلال القضاء وحفظ الأمن.

وألمح البيان إلى أن المجلس الانتقالي سيعمل على تهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع السوداني لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني لتحقيق انتقال سلمي للسلطة، راعيا الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني.