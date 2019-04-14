شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. ندوة تناقش إنتقال المرأة من التمثيل الشكلي إلى الفعلي والان مع التفاصيل

نظمت الحركة المدنية الديمقراطية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ندوة حول" دور المرأة في المجتمع وانتقالها من التمثيل الشكلي إلى التأثير الفعلي".

وناقشت الندوة بمشاركة مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي وقيادات نسائية من المرافق الخدمية واتحاد نساء اليمن ومنظمات مجتمع المدني، دور المرأة اليمنية التي تميزت بحضورها القوي والمؤثر قديماً وحديثاً، وساهمت إلى جانب أخيها الرجل، في تحقيق المنجزات الوطنية، ودعم مسيرة النضال الوطني في مختلف مراحله.

وأكد المشاركون أنه يجب أن يكون للمرأة حضورها الفاعل خلال هذه المرحلة الانتقالية، مشيرين أن المرأة ستعكس نضجها ووعيها على لعب أدوار فاعلة لبناء الوطن وتنميته وازدهاره.

وتواصل المرأة اليمنية لتنفيذ قرار الكوتا الذي نص على تمكينها من المناصب القيادية في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية .