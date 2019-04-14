شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي ليبي: طيران المليشيا أوقع 7 بين شهيد وجريح بينهم سودانيون والان مع التفاصيل

قال عقيلة الصابر، عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات أجدابيا، التابعة للجيش الوطني الليبي، إن "طائرة تابعة لمليشيا مصراتة قصفت مقر شركة الضواحي للمستلزمات الزراعية، ما أدى إلى مقتل 3 من العمالة السودانية، وجرح 4 جرحى من موظفي الشركة كانوا موجودين في المبنى".

وسقط الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء القصف الذي استهدف مواقع مدنية في منطقتي عين زارة ووادي الربيع بالعاصمة الليبية.

ووفق ما نشره موقع "العين الإخبارية"، أكد الصابر أن طيران مليشيا مصراتة استهدف أيضا مزرعة في منطقة سيدي السايح دون وقوع خسائر.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أطلق في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات.

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وسجل الجيش أكثر من مرة استهداف المليشيات لمواقع مدنية، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى والقتلى.

في السياق ذاته، حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم، من استهداف مواقع المدنيين.

وقالت في منشور عبر صفحتها بفيسبوك: "نحذر الجميع بأن قصف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمناطق الآهلة بالمدنيين محرم تماما في القانون الدولي الإنساني، ونقوم بمتابعة وتوثيق كل الأعمال الحربية المخالفة لذلك القانون تمهيدا لإحاطة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية".

ودعا رؤساء الدول والحكومات المشاركين في تجمع دول الساحل والصحراء، اليوم، إلى "انتقال سلمي" في السودان ووقف المعارك في ليبيا وإحياء الحوار.

كان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري كشف الجمعة عن رصد قوات الجيش لتهريب أسلحة قطرية إلى المليشيات المسلحة في طرابلس، مؤكدا أن قوات الجيش تواجه إرهابيي تنظيم القاعدة في العاصمة طرابلس