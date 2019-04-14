شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. بعد إنعقاد البرلمان بكامل النصاب .. ما القرارات المرجوة منه ؟ والان مع التفاصيل

نجحت الشرعية، أمس، في عقد أول جلسة للبرلمان كاملة النصاب، بعد توقف دام أكثر من اربع سنوات، وتحديداً منذ إنقلاب الميليشيات الحوثية وإعلانها حل البرلمان والحكومة والأحزاب وسيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد مطلع يناير 2015م .

وأنتخب البرلمان في جلسته الإفتتاحية، القيادي المؤتمري سلطان البركاني رئيساً للمجلس خلفاً ليحيى الراعي الذي رفض مغادرة صنعاء وأصر على البقاء مع الميليشيات الحوثية .

وجاء إنعقاد البرلمان وسط رفض شعبي واسع في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، التي إحتضنت الجلسات، تحت إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها وحدة من القوات الخاصة السعودية ووحدة باتريوت متكاملة تحسباً لأي هجوم جوي قد تشنه الميليشيات الحوثية .

وكانت الحكومة قد أعلنت في أخر إجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، أن المجلس، سيناقش الموازنة العامة لعام 2019م التي أقرت الحكومة إحالتها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها .

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غير ان مراقبين يراون أن الشرعية قصدت من عقد البرلمان بهذه الصورة المستعجلة قطع الطريق على ميليشيا الحوثي الإنقلابية، التي بدأت إجراء إنتخابات تكميلية لعقد جلسة برلمان مكتملة النصاب، لشرعنة إنقلابها وإقالة الرئيس عبدربه منصور هادي .

غير أن الشعب اليمني لازال ينتظر القرارات المرتقبة من جلسات البرلمان التي إنعقدت بعد سنوات من الإنقطاع، وهي على أمل أن يكون لقراراته صلة بواقعها المعيشي المتدهور لولا تدخلات التحالف العربي ممثلة بالسعودية والإمارات .

وتوقع المراقبون أن يصدر البرلمان قرارات تتعلق بالحسم العسكري للحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات، لكن دعوات الرئيس هادي للسلام قللت من إحتمال خروج البرلمان بمثل هذه القرارات .

كما ينتظر المواطنين قرارات تتعلق بوضع حد لإرتفاع الأسعار والعبث المستمر بالإيرادات المالية لمؤسسات الدولة من قبل قيادة الشرعية التي لازال معظم مسؤوليها يقيمون خارج البلاد .

ولكن بعد الجلسة الإفتتاحية، تراجعت طموحات المواطنين الذين أضحوا على يقين أن ما يجري في هو تصفية حساب بين الأحزاب السياسية والقيادات المتنازعة على السلطة في البلاد .