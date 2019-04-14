شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وجرح العديد من عناصر مليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل

لقي العديد من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون، بالساعات الأولى من صباح اليوم بعد محاولة فاشلة قام بها الحوثيين للالتفاف على مواقع المقاومة و جيش الوطني( آل عمر ) بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

وتكبدت المليشيات بخسائركبيرة في الافراد و العتاد حيث تم إحراق طقمين و مصرع من فيها.

وحسب شهود عيان شوهدت العديد من الاطقم و سيارات الإسعاف تحمل العشرات من القتلى و جرحى.

وقام ابطال مقاومة الزاهر بآل حميقان بمساندة أبطال آل عمر و الالتفاف على عناصر المليشيات و لقي العديد من المليشيات مصرعه وتم غنيمة العديد من الاسلحة التي كانت لديهم.

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و فرار من تبقى منهم على قيد الحياة يجرون جرحاهم وجثث قتلاهم الى مواقعهم السابقه.

و استشهد ٣ من ابطال المقاومة و الجيش الوطني في سبيل الله وهم الشهيد البطل محمد سالم الصومعي قائد موقع الاريل

والشهيد البطل حسين صالح حيدره الحميقاني

والشهيد البطل أحمد علي المظفري