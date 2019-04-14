شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: انتخابات ليبيا بينت انهزام الجماعات "المتأسلمة" والمرتهنة لقطر وتركيا والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إنه رغم كل النكبات التي حلت بعدد من الدول العربية، في ما يعتبره البعض " ربيعا " منذ سنوات.

وأضافت صحيفة "الوطن" "لكن الشعوب العربية أكدت رفضها التام لتسليم السلطة إلى أي من الجماعات المنزوية في عباءة الدين زورا وهي لا تمت له بصلة، بل تحاول اتخاذه ستارا لتحقيق أهدافها وأطماعها ومراميها التي تعمل عليها، وفي كل مرة كانت تلك الجماعة الآثمة تحاول إيصال أحد أدواتها للسلطة أتت الهبات الشعبية العارمة والرافضة لأي وجود لتلك الجماعات سواء في الحياة السياسية أو العامة، لأنها شعوب تستشعر مواضع الخطر.

وأضافت لاشك أن نظرة سريعة منذ أحداث تونس، بينت كيف استطاع حزب "النداء" الحديث الولادة اكتساح "النهضة" وإلحاق هزيمة منكرة بكوادرها ومن يقف خلفها، وذات الحال في ليبيا إذ بينت أول انتخابات تشريعية ، كيف هزم الليبيون كل الجماعات "المتأسلمة" والمرتهنة لقطر وتركيا وغيرها، واليوم يجري تطهير غرب ليبيا من المرتزقة والمليشيات المتفشية خاصة في العاصمة.

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وتابعت مصر الشقيقة الكبرى، قالت كلمتها بشكل حضاري بعد عام غير مأسوف عليه يوم سرقت جماعة " الإخوان " الإرهابية الحكم بالتزوير، حيث نزل عشرات الملايين إلى الشوارع بالتعاون والتكاتف مع جيشهم لتجنيب مصر البلاء وبدء مرحلة جديدة لا مكان فيها لتجار الدين والمرتزقة والمرتهنين الذين كشف عامهم الأسود نواياهم وكان كفيلا بتعريف الجميع بحقيقتهم الخطيرة ومراميهم التي لا تسبب إلا الدمار والويلات.

وأكدت أن السودان الذي له مكانة في قلب كل عربي، ينظر إليه العالم باحترام اليوم وتقدير ومحبة واعتزاز وهو يرفض أي وجود لكل من ارتهن أو عمل وانضم إلى جماعة "الإخوان" الإرهابية يوما أو لا يزال، حيث تمترس الملايين في الشوارع رافضين أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية وإحضار وجوه تتبع الجماعة تحت أي مسمى كان.

وأكدت أن الخاسر الأكبر الأنظمة المارقة التي راهنت على " الجماعة" وكيف خسرت جميع أوراقها، وبينت أن إرادة الشعوب العربية أقوى من كل ألاعيبها وتبذيرها ومحاولاتها التي دخلت مراحلها الأخيرة بعد أن اصطدمت بوعي شعبي عارم يؤمن أن " الإخوان" ومن يقفون معها كتل من الإرهاب ولن يسمحوا بوجودها تحت أي عنوان.

وخلصت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إلى أن ما حصل في السودان عكس وعيا شعبيا كبيرا، لأن التاريخ وهو خير شاهد بين كيف أن الجماعات الإرهابية وخاصة مفرختها المتمثلة بـ" الإخوان"، قد عملت على تدمير الدول ومؤسساتها واستباحة شعوبها لأنها تسير عكس التاريخ وعجلته التي ترفض عربتها أي وجود لحملة الفكر الضال والمرتهنين للأجندات السوداء أينما كانوا