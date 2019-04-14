شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحلة الثانية لتوزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية في عدن والان مع التفاصيل
في اطار برنامج الطوارئ للصحة والتغذية، المقدم من اليونيسيف وبتمويل من البنك الدولي، دشن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، اليوم، المرحلة الثانية لتوزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
ويستهدف المشروع توزيع أجهزة الكشف بالموجات فوق الصوتية وأجهزة معقمات وأسره وأدوية متنوعة، على عشرة مراكز صحية.
وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، أهمية هذه الأجهزة في تطوير وتحسين الخدمات في المراكز الصحية..مثمنا الدعم الكبير الذي تقدمه اليونيسيف والبنك الدولي.
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