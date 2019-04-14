شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يثمن نجاح حضرموت في استضافة دورة مجلس النواب والان مع التفاصيل

ثمن رئيس الوزراء د.معين عبدالملك الجهود التي بذلتها قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لإنجاح اجتماع دورة مجلس النواب بمدينة سيئون . وأكد ان احتضان سيئون لفخامة الرئيس وقيادات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يعد تشريفاً لحضرموت وحدثاً تنظر اليه الحكومة بكثير من الارتياح والاشادة . جرى ذلك خلال لقائه اليوم بسيئون، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والذي بحث معه احتياجات المحافظة في كافة المجالات ومشاريعها الاستراتيجية . Advertisements وثمن المحافظ تعاون رئيس الوزراء في اعتماد المشاريع الحيوية التي وجه بها فخامة الرئيس خلال لقائه أمس بسيئون، المشائخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية . وقال المحافظ ان احتضان المحافظة لاجتماع مجلس الوزراء يعد حدثاً وطنياً، مرحباً بالجميع في حضرموت الخير والسلام . بدوره رحب وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري برئيس الوزراء والوزراء في سيئون ، مؤكداً تشريف سيئون باحتضان اجتماع مجلس النواب . هذا وأقام محافظ حضرموت اليوم، مأدبة غداء على شرف دولة رئيس الوزراء ونائبه سالم احمد الخنبشي ، وعدد من الوزراء ومحافظ المهرة الشيخ راجح باكريت ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق ركن عبدالله النخعي ، وبحضور وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري وعدد من وكلاء المحافظة .

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