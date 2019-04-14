شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح" يدشن توزيع مواد اغاثية للنازحين بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

دشن وزير الادارة المحلية عبدالرقيب سيف فتح ، اليوم، ومعه وكيل محافظة حضرموت سالم بن شرمان و الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي توزيع المساعدات الغذائية ومشروع توزيع التمور للاسر النازحة بوادي حضرموت بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للاعمال الانسانية،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

و يستفيد من المشروع ٣ الف و ٨٨٢ فرد موزعين في ٥٠٠ اسرة بمديرية سيئون.

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ودعا الوزير فتح الجهات الحكومية المختصة بالمديريات الى تلمس النازحين وحصرهم والرفع بالبيانات الى السلطة المحلية بالمحافظة لادراجهم ضمن مشاريع الاغاثة الممولة من المنظمات.

وحث منظمات المجتمع المدني الى التعاون مع السلطات المحلية في افادتهم بالبيانات عند طلبها..منوها الى ان المملكة العربية السعودية وقفت مع اشقاءها في اليمن في جوانب متعددة انسانية واعلامية و اجتماعية و وصلت الى مناطق تقع تحت سيطرة الحوثي ، الى جانب العمل على عودة الشرعية لليمن و محاربة الفكر السلالي الذي يسعى الى تمزيق لحمة ابناء الشعب الواحد .

بدوره عبر وكيلا المحافظة السعيدي وبن شرمان عن شكر قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للاعمال الانسانية للمملكة العربية السعودية التي تقدمها عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والتي ساهمت في التخفيف من معاناة ابناء الشعب اليمني.