شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المناقصات بحضرموت تستعرض القضايا المتصلة بالمشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط والان مع التفاصيل
استعرضت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها ،اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، سير الأعمال الجارية للمشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
و تطرقت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي الى المشاريع ٢١ التي تم فتح مظاريفها خلال الايام الماضية وتبقت عملية ارسائها على المقاولين.
و اقترحت اللجنة الاستفادة من منحة رئيس الجمهورية التي اعلنها لوادي حضرموت والصحراء امس و البالغة ٥ مليار للمشاريع المركزية المتعثرة في التربية والتعليم والصحة وفق الاحتياج ات ذات الاولوية القصوى .
واقرت اللجنة تجهيز الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع الخدمية والتنموية لعرضها على الحكومة لبحث تمويل لها مع الصناديق والجهات المانحة .
وناقشت اللجنة تكليف رئيس الجمهورية الحكومة في البحث عن تمويل عاجل لتنفيذ طريق (ثمود - القف - الحجر - زمخ العبر) لاعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع ، منوهة الى ان المشروع سيوفر حوالي نصف الوقت للمسافرين من سيئون الى العبر كما انه ياتي في اطار تجهيز البنية التحتية لنقل مطار سيئون الى الهضبة الشمالية و انشاء مدينة سكنية بها و انعاش المناطق الصحراوية.
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