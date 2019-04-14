شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المناقصات بحضرموت تستعرض القضايا المتصلة بالمشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط والان مع التفاصيل

استعرضت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها ،اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، سير الأعمال الجارية للمشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

و تطرقت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي الى المشاريع ٢١ التي تم فتح مظاريفها خلال الايام الماضية وتبقت عملية ارسائها على المقاولين.

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و اقترحت اللجنة الاستفادة من منحة رئيس الجمهورية التي اعلنها لوادي حضرموت والصحراء امس و البالغة ٥ مليار للمشاريع المركزية المتعثرة في التربية والتعليم والصحة وفق الاحتياج ات ذات الاولوية القصوى .

واقرت اللجنة تجهيز الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع الخدمية والتنموية لعرضها على الحكومة لبحث تمويل لها مع الصناديق والجهات المانحة .

وناقشت اللجنة تكليف رئيس الجمهورية الحكومة في البحث عن تمويل عاجل لتنفيذ طريق (ثمود - القف - الحجر - زمخ العبر) لاعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع ، منوهة الى ان المشروع سيوفر حوالي نصف الوقت للمسافرين من سيئون الى العبر كما انه ياتي في اطار تجهيز البنية التحتية لنقل مطار سيئون الى الهضبة الشمالية و انشاء مدينة سكنية بها و انعاش المناطق الصحراوية.