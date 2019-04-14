شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. المرأة الإثيوبية على رأس أجندة ابنة الرئيس الأميركي والان مع التفاصيل

وصلت إيفانكا، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها تستغرق يومين.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها، إن إيفانكا ستبحث خلال زيارتها عددا من القضايا مع رئيس البلاد، سهلي ورق زودي، ورئيس الوزراء،آبي أحمد، وكبار المسؤولين.

كما ستبحث بشكل خاص مع المسؤولين في البلاد، دور مشاركة المرأة الإثيوبية والتحديات التي تواجهها.. وفق "العين الإخبارية".

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وفي يوليو/تموز الماضي، زار رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الولايات المتحدة، والتقى حينها، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي.

وأشاد بنس وقتها، بـ"جهود الإصلاح التاريخية التي قام بها آبي أحمد، بما في ذلك تحسين احترام حقوق الإنسان، وإصلاح بيئة الأعمال التجارية، وإحلال السلام مع إريتريا".

وحث بنس القيادة الإثيوبية على الاستمرار في "حل النزاعات الإقليمية في القرن الأفريقي ، وكذلك تعزيز التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة وإثيوبيا".

وأكد نائب الرئيس الأمريكي وآبي أحمد على قيم بلديهما المشتركة والتزامهما ببناء شراكة أقوى في الفترة المقبلة.