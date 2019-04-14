النخبة الشبوانية تضبط مواطن بحوزتة 500 الف دولار

تمكنت أفراد نقطة أمنية بمديرية مرخة السفلى تابعة للواء السابع بالنخبة الشبوانية من ضبط مواطن وبحوزته مبلغ مالي وقدره خمسمائة الف دولار ، كان قادماً من محافظة مارب ومتجهة إلى محافظة شبوة.

وأوضح قائد اللواء السابع للنخبة الشبوانية النقيب "ماجد لمروق" ، في تصريح له أنه تم ضبط مواطن على متن سيارة أجرة متجها إلى محافظة شبوة وبحوزته مبلغ مالي وقدره خمسمائة ألف دولار كانت في كرتون (ظرف) وملفوف عليه شريطاً لاصقً.

وأشار قائد اللواء السابع : إلى انه عندما بداء افراد النقطة بأتخاذ أجراءات التحقيق العادية مع سائق السيارة قال إنه قادماً من محافظة مارب في اتجاه مدينة عتق عاصمة شبوة قاموا بعملية بأجرى عملية تفتيش روتينية للسيارة تم العثور خلالها على الظرف الذي بدخله المبلغ المالي ، وأضاف قائلاً : أنه سيتم الكشف على مزيد التفاصيل بعد أكتمال أجراءات التحقيق مع المواطن .

وتقدم النقيب "ماجد لمروق" بالشكر لأفراد النقطة التابعة للكتيبة الثانية باللواء السابع على الجهود التي يبذلونها وضبطهم عدد كبير من المواد المهربة المختلفة من أسلحة وعبوات ناسفة وغيرها الكثير من الأشياء الغير قانونية ، كما تقدم "لمروق" بجزيل الشكر والعرفان لقيادة التحالف العربي على ما يقدمونه من دعم وإهتمام غير عادي لقوات النخبة الشبوانية واللواء السابع على وجهة الخصوص .