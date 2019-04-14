شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السيسي يلتقي حفتر في القاهرة والان مع التفاصيل

أعلن التلفزيون المصري، الأحد، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يلتقي قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، في القاهرة.

ويأتي اللقاء وسط احتدام القتال حول طرابلس إثر الهجوم الشامل الذي شنه الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في 4 أبريل/نيسان للسيطرو على العاصمة طرابلس.