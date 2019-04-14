شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بانعقاد مجلس النواب في سيئون والان مع التفاصيل

رحبت وزارة خارجیة مملكة البحرین بانعقاد مجلس النواب بمدینة سیئون محافظة حضرموت.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد أن انعقاد مجلس النواب في الیمن یعد خطوة تجسد حرص أبناء الشعب الیمني وتمسكھم بقیادتھم الشرعیة والثوابت الوطنیة من أجل تحقیق تطلعاتھم في الأمن والاستقرار والتنمیة والرخاء".

وأضافت"ان مشاركة مملكة البحرین في افتتاح دورة الانعقاد غیر الاعتیادیة لمجلس النواب بالجمھوریة الیمنیة تعكس التزام مملكة البحرین ضمن التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن بقیادة المملكة العربیة السعودیة بالتوصل لحل سلمي شامل بما یكفل ا للمبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة استتباب الأمن والسلم بالجمھوریة الیمنیة وفقً ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 وبما ینھي كافة أشكال التدخلات الإیرانیة التي تھدد وحدة الیمن وسلامة أراضیھ وجواره الإقلیمي".