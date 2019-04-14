شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 145 مواطن بمرض الدفتيريا في محافظة المحويت والان مع التفاصيل

قالت السلطات المحلیة في محافظة المحویت، إنها سجلت حالة 145 شخصاً وفاة واصابة بمرض الدفتیریا، منذ مطلع 2018 وحتى نھایة مارس الماضي.

وقال مدیر إدارة الترصد الوبائي في مكتب الصحة بالمحویت، أحمد قعیش، إن إجمالي عدد الحالات التي أصیبت بمرض الدفتیریا، منذ مطلع 2018 وحتى مارس/ آذار الماضي، بلغ 145 حالة، توفیت منھا أربع حالات.

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وأشار إلى أن نظام الإنذار المبكر لترصد الأمراض والأوبئة، لا یغطي سوى 6 في المائة من المحافظة، وبحاجة إلى دعم وزارة الصحة والسكان، لیشمل بقیة المناطق.

وأبدى سكان محافظة المحویت، مخاوفھم جراء تفشي الأمراض والأوبئة، أخیراً، خصوصاً مع استمرار تدھور المنظومة الصحیة في البلاد، منذ بدء الحرب في مارس آذار 2015.

وبحسب وزارة الصحة والسكان الیمنیة، فإن إجمالي عدد المصابین بالدفتیریا في الیمن.