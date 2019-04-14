سقوط ضحايا جراء إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ملبورن

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أعلنت الشرطة الأسترالية سقوط "العديد من الضحايا" في إطلاق نار وقع فجر الأحد في ملهى ليلي في مدينة ملبورن في غرب البلاد. لكنّ وسائل إعلام أسترالية أكّدت أنّ الضحايا هم جرحى كلهم وليس بينهم أي قتيل. وقالت الشرطة في بيان إنّ "المحقّقين يعتقدون أنه تم استهداف العديد من الناس لدى خروجهم من ملهى قرب ليتل تشابل ستريت ومالفرن رود" قرابة الساعة الثالثة فجرا (17,00 ت غ السبت). ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل حول الضحايا، مشيرة فقط إلى أنّ إطلاق النار وقع في حي براهران في ملبورن وأن المحقّقين يعملون على "استجلاء ملابسات ما جرى"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وعمليات القتل الجماعي نادرة في أستراليا حيث قوانين حمل الأسلحة مشدّدة للغاية منذ قتل 35 شخصاً في 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا.والعام الماضي قتل سبعة من أفراد أسرة واحدة في غرب أستراليا برصاص مسلح انتحر على الفور، وكانت تلك أكثر الجرائم دموية في البلاد منذ مجزرة بورت آرثر.وكانت أستراليا قد شهدت مقتل
وعمليات القتل الجماعي نادرة في أستراليا حيث قوانين حمل الأسلحة مشدّدة للغاية منذ قتل 35 شخصاً في 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا.
والعام الماضي قتل سبعة من أفراد أسرة واحدة في غرب أستراليا برصاص مسلح انتحر على الفور، وكانت تلك أكثر الجرائم دموية في البلاد منذ مجزرة بورت آرثر.
وكانت أستراليا قد شهدت مقتل الطالبة الفلسطينية آية مصاروة في مدينة ملبورن، حيث تبين أن عملية القتل تمت في أثناء حديثها مع أختها بالهاتف، إذ قال أندرو ستامبر مفتش الشرطة الأسترالية، إن شقيقة آية «سمعت صوت الهاتف وهو يسقط على الأرض، كما سمعت بعض الأصوات الأخرى»، وأضاف: «افتراضنا في هذه المرحلة هو أن هذا كان هجوما عشوائيا وانتهازيا»، جاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة الأسترالية القبض على شخص يشتبه في تورطه بمقتل الطالبة الفلسطينية، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية.
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