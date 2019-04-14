مقتل 3 إثر اصطدام طائرة خفيفة بطائرة هليكوبتر في مطار نيبال

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب أربعة آخرين، اليوم الأحد، عندما اصطدمت طائرة خفيفة بطائرة هليكوبتر كانت في منطقة مخصصة للانتظار داخل إحدى مطارات نيبال الواقعة في منطقة جبل إيفرست.

وقال مانوج كاركي، المدير الإداري لشركة ساميت إير، للصحفيين، في كاتمندو “غيّرت الطائرة اتجاهها إلى ناحية اليمين على نحو مُفاجئ لتصطدم بطائرة هليكوبتر تابعة لشركة مانانج إير كانت متوقفة بمنطقة الانتظار الخاصة بطائرات الهليكوبتر. ولم يكن هناك أي راكب داخل الطائرة الهليكوبتر لكن كان بها ثلاثة من أفراد الطاقم”.

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وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قائد الطائرة وشرطيين كانا بجوار الطائرة الهليكوبتر المتوقفة قُتلوا في الحادث في حين نُقل المصابون إلى العاصمة النيبالية كاتمندو للعلاج.

وجرى تعليق عمليات المطار الذي شهد وقوع الحادث وهو مطار تنزينج هيلاري الواقع في لوكلا التي تعد بوابة جبل إيفريست.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن السلطات قولها إن سبب الحادث لا يزال مجهولا.