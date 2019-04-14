الان تتابع الخطوط التونسية تعلن عن اضطراب في رحلاتها بسبب احتجاجات الطيارين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلنت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الأحد، عن اضطراب رحلاتها المبرمجة حتى يوم غد الإثنين، بسبب تحركات احتجاجية ينفذها طياروها.
وتشهد رحلات الناقلة الوطنية اضطرابا منذ أمس السبت، بسبب “احتجاجات مفاجئة”، بحسب بيان للشركة.
وأوضح الرئيس المدير العام للشركة إلياس المنكبي، أن طيارين ينفذون احتجاجا للمطالبة بالزيادة في الأجور وأن عددا منهم تغيب اليوم عن العمل بشكل فجائي.
كما أفاد لوكالة الأنباء التونسية بأن الاضطرابات شملت ثلاث رحلات أمس السبت، كما ستشمل خمس رحلات مبرمجة اليوم الأحد.
وأوضحت الشركة، في بيانها، أنها “تسعى لحل الاشكال المفاجئ”.
وتعاني الخطوط التونسية من ضغوط بسبب متاعب هيكلية ومالية بجانب احتجاجات عمالية متواترة كما تسود خلافات بين الحكومة والنقابات حول الخطط الاصلاحية للشركة.
وقال “المنكبي”، إن الشركة سددت رواتب أكثر من سبعة آلاف موظف في فبراير الماضي بصعوبة بالغة”، مشيرًا إلى كلفة الأجور التي تناهز 34 مليون دينار سنويًا.
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