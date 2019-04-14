الان تتابع عاجل.. “الخارجية السودانية” تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. "الخارجية السودانية" تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. “الخارجية السودانية” تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي report this ad

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