ألمانيا تعتزم سحب جوازات السفر من مزوري الهوية خلال 10 أعوام بعد التجنس

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

صرح وكيل وزارة الداخلية بألمانيا هلموت تايشمان، بأنه من المقرر أن يفقد أي شخص كذب بشأن موطنه، جواز السفر الألماني منه مستقبلا طوال مدة عشر سنوات بعد منحه الجنسية الألمانية.

وأوضح “تايشمان”، أن الوزارة تعتزم عرض مشروع قانون ينص على ذلك أوائل الخريف القادم كحد أقصى من أجل إصلاح قانون الجنسية الحالي.

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يشار إلى أنه يسري حتى الآن مهلة تبلغ خمسة أعوام بالنسبة لمن يطلق عليهم “مزوري الهوية”، ومن يتجاوز هذه المدة لا يفقد جنسيته الألمانية.

يذكر أن وزارة الداخلية الاتحادية استفسرت من الولايات الألمانية العام الماضي، عن عدد الحالات المشتبه بها لديها في هذا الشأن بعد انتهاء مدة الخمس سنوات.

وبحسب تايشمان، تم الإبلاغ آنذاك عن أكثر من 250 حالة، ولم تستجب بعض الولايات لهذه الاستفسار.

وكانت المحاكم الألمانية انشغلت خلال الـ 20 عاما الأخيرة كثيرا بحالات أشخاص منحدرين من تركيا جاءوا إلى ألمانيا دون وثائق وادعّوا أنهم لبنانيون.