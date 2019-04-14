الحكومة الفلسطينية الجديدة تعيد أداء اليمين القانونية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعادت الحكومة الفلسطينية الجديدة، اليوم الأحد، أداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس

لتدارك خطأ في نص اليمين.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن رئيس الحكومة محمد اشتية، والوزراء، أعادوا أداء اليمين القانونية أمام عباس بعد أن تبين أن هناك عبارة قد سقطت سهوًا من نص اليمين خلال أدائه مساء أمس السبت.

والعبارة التي سقطت تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني في المادة 35 من القانون الدستوري بحيث يتم القسم على الإخلاص “للشعب وتراثه القومي”.

وأصبحت حكومة اشتية الحكومة رقم 18 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994 والأولى برئاسة قيادي من حركة فتح منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام .2006