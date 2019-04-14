شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مع حفتر مستجدات الأوضاع في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة، حسب ما أكد موقع صحيفة الأهرام الحكومية.
وقالت الصحيفة إن السيسي «التقى المشير خليفة حفتر بقصر الاتحادية، اليوم (الأحد)، لبحث مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا».
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