شكرا لقرائتكم ظريف يشكو "تلكؤاً أوروبياً": لا حجة لهم في عدم الوفاء! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تأخر الأوروبيين في إطلاق الآلية المالية "إينستكس" للتبادل التجاري مع إيران، بينما تطالب الدول الأوروبية طهران بإجراء بعض الإصلاحات السياسية والقانونية قبل تفعيل هذه الآلية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد ظريف أن إيران من جانبها أعلنت إطلاق الآلية المالية الأوروبية الأسبوع الماضي، لا حجة للأوروبيين في عدم الوفاء بالتزاماتهم".

وأضاف: "الأوروبيون متأخرون جداً، ولا ينبغي أن يظنوا بأنّ إيران سوف تنتظرهم إلى الأبد".

وشبه وزير الخارجية الإيراني "اينتسكس" بتعاملات إيران مع الدول المجاورة مثل العراق وتركيا وأفغانستان وغيرها، قائلاً: "نحن لدينا علاقات جيدة جدًا مع جيراننا، وأطلقنا آلية مشابهة مع كثير من الدول القادرة على العمل".

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وتساءل: "لا أعرف ما الوقت الذي يحتاجه الأوروبيون من أجل تنفيذ آلية بسيطة؟".

تأتي هذه التصريحات عقب يومين من إعلان السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردن ساندلند، بأن المفاوضات الأميركية مع أوروبا حول كيفية التعامل مع إيران وصلت نهايتها وأحرزت تقدما ملموسا.

ووصف السفير الأميركي الآلية المالية الأوروبية للتجارة مع إيران بأنها "نمر من ورق"، مؤكدا أنها "مجرد مواساة لإيران من جانب الأوروبيين ليظهروا بأنهم بذلوا ما في وسعهم لفتح قناة للتبادلات المصرفية".

ويشكو الإيرانيون من تأخير تفعيل قناة "اينستكس" الأوروبية للتبادل التجاري مع إيران، في حين وضعت الدول الأوروبية شروطاً لإيران لتفعيلها على رأسها انضمام إيران لمعاهدة مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF التي أوقف المتشددون التوقيع عليها.