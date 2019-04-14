شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق حملة "صوتك لمصر بكرة" للمشاركة بالتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة بجميع فروع المجلس بالمحافظات فى الفترة من 14 أبريل وحتى 17 ابريل 2019 بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

Advertisements

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، على أن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن طرق الأبواب بجميع قرى ونجوع مصر، كما تتضمن عقد لقاءات جماهيرية وندوات توعية للتعريف بأهداف الحملة والدعوة بضرورة مشاركة السيدات بأصواتهن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، مؤكدة أن مشاركة السيدات بقوة فى الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الانتخابى كان له أثر كبير فى إحداث تغيير، مؤكدة أن المرأة المصرية هى خط دفاع الثالث للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

الجدير بالذكر أن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن العديد من الرسائل أهمها " انزلى وشاركى، سمعى صوتك متقوليش صوتى مش فارق، دا صوتك مش لازم يفارق،.كونى إيجابية صوتك هيفرق فى حياتك وحياة أولادك اللى جايه، شاركى، ارسمى طريق لأحلامك، ما هو صوتك هو مستقبل أيامك، مستقبل مصر فى إيديكى، صوتك مستقبل أولادك، كملى المشوار، كونى القدوة لاولادك، صوتك انهاردا ليكى وبكره ليهم، المعركة مانتهتش، مصر محتاجلك،..حكاية مصر أنت اللى بتكتبيها.