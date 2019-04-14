شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحفظ طلبات لرفع الحصانة عن عضوين لعدم توفر الشروط اللائحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار مكتب المجلس بحفظ عدة طلبات لرفع الحصانة عن عضوين بالمجلس، لم يتم ذكر اسمهما، وذلك لعدم توافر الشروط اللائحية فى هذه الطلبات.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إنه قدم له عدة طلبات لرفع الحصانة عن عضوين، وذلك برفع دعوى مباشرة ضدهما، وإنه أحال الطلبات لمكتب المجلس والذى انتهى إلى حفظ هذه الطلبات، وذلك لعدم توافر الشروط اللائحية وأخصها عدم تقديم صورة من الدعوى المرفوعة، لذا تقرر حفظ هذه الطلبات، دون ذكر اسم النائبين.