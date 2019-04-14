شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توافق على 6 مواد بقانون حماية البيانات الشخصية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أول 6 مواد بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.

وادخلت اللجنة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع القانون خلال الاجتماع الذى ترأسه النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، ونصت على أن "يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حماية:1 أى بيانات شخصية تتم معالجتها إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.2- معالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بواسطة متحكم أو معالج خارج جمهورية مصر العربية متى كانت المعالجة تستهدف تقديم سلع أو منتجات أو خدمات سواء بمقابل مادى أو مجانية لهؤلاء الأشخاص أو تستهدف تحديد سلوكهم فى البيئة الرقمية".

وبموجب المادة الأولى تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون متى كان الجانى من إحدى الفئات الآتية: 1- المصريين داخل الجمهورية أو خارجها

2-غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية

3- غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانونى، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

وارجع المستشار القانونى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد حجازى التعديل إلى أن حماية الخصوصية وبيانات المواطنين، فضلا عن أهميته لدعم الاستثمار فى مصر بما يحسن مؤشرات مصر الدولية فى هذا السياق.

وقال حجازي أن التعديل يستهدف إخضاع الشركات العالمية للقانون المصرى حتى لو لم تكن على أراضيها طالما أنها تعالج بيانات المصريين، مستطردا " مشروع القانون به نقاط هامة جدا، فهو من القوانين الفنية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية واللائحة الأوروبية فى هذا الشأن، فهو تشريع به تحديات وغموض نحاول أن نزيله بنصوص القانون واللائحة".

ويعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بانها "أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، او الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.

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كما يعرف البيانات الحساسة بانها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" او البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.

وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الخامسة الخاصة بالتزامات معالج البيانات، بناء على اقتراح المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات بحيث يلتزم المعالج خارج مصر بتعيين ممثل له في مصر يتم التعامل معه من قبل المركز الذي يتم تدشينه وفقا لمشروع القانون ويختص بمنح التراخيصوأضافت اللجنة بند للمادة السادسة المتعلقة بشروط معالجة البيانات التي تتضمن موافقة الشخص المعني، وأن تكون المعالجة لازمة وضرورية، ووافقت اللجنة على إضافة "أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو المصلحة العامة".

ووافقت اللجنة على إضافة شرط جديد بالنسبة للشخص المعنى بالبيانات متمثل فى حق الاعتراض على جمع البيانات متى تعارضت مع حقوقه وحرياته، وتركت للائحة التنفيذية تنظيمها.

كما وافقت اللجنة على إضافة كلمة مؤمنة بالنسبة للبيانات التى يتم جمعها ومعالجاتها والاحتفاظ بها إلى جانب أن تكون صحيحة وتجمع لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.

وفى هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي أنه سيتم النظر فى امكانية صياغة نص فى مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون بناءا على طلب ممثل دار الوثائق والكتب الذى حذر من اختلاط البيانات التى يتم جمعها إحصائيا للأغراض الرسمية، فى الوقت الذى شدد فيه حجازى على ان مشروع القانون لا يمنع الباحثين من جمع البيانات طالما انها فى صميم بحثه.

ووفقا لمشروع القانون تصدر اللائحة التنفيذية بعد 6 أشهر من إقراره، وتمنح الشركات العاملة مدة سنة لتوفيق أوضاعها.

وتقدم بدوى بالاعتذار لممثلى الشركات والهيئات التى حضرت الاجتماع لعدم توافر عدد من التعديلات التى ادخلتها هيئة المكتب فى اجتماعها مع ممثلى الحكومة قبيل الاجتماع فى النسخة الموزعة عليهم، مع وعد بتقديم جميع التعديلات فى اجتماع لاحق موضحا أن جميع اجتماعات اللجان ألغيت ليومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى لارتباطهم بالتصويت على التعديلات الدستورية نداءا بالاسم مما سيستغرق وقتا.