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قبائل الصعيد تنظم مؤتمرا جماهيريا بالجيزة للتوعية بالتعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت قبائل الصعيد أمس السبت مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الجيزة للتوعية بالتعديلات الدستورية بحضور أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات المجتمعية والسياسيين ورجال التعليم  والمرأة.

 

وقال كمال عثمان مخلف رئيس رابطة الصعيد ومنظم المؤتمر أن المشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى وحق من حقوق المواطن بالمشاركة فى العملية السياسية يجب علينا جميعاً أن ندركه وأن نعمل به حتى نحصل على حقوقنا كمواطنين.

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أضاف عثمان أن المصريين دائماً يقفون صفاً واحداً فى المواقف العصيبة التى تمر بها مصر، وأن الشعب يدرك جيداً أهمية دوره فى العملية السياسية والمشاركة في الاستفتاء.

 

بدوره، قال إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب إن الدستور يحمل حقوق المواطنين جميعاً فى صورته الجديدة، وأنه يعطى للمرأة حقها الكامل بتواجد 25% فى المجالس النيابية، بالإضافة لتواجد الشباب وأصحاب ذوي القدرات الخاصة.

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