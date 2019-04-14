شكرا لقرائتكم خبر عن النائب منتصر رياض: مصلحة مصر وسمعتها أمام العالم تقتضى المشاركة بقوة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة يمثل تصويتا على استمرار الاستقرار الذى تعيشه مصر منذ 2013، مؤكدا أن الحرص على الحشد والمشاركة فى هذا الاستحقاق سيكون رسالة باصطفاف المصريين خلف قيادتهم السياسية.

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أضاف رياض، أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية واستكمال المشروعات والانطلاقة الاقتصادية التى بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الحد الأدنى للاجور لـ 2000 جينه وزيادة المعاشات والاستثمار فى مصر، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك واستقرار سعر الدولار.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الحرص على المشاركة والحشد فى الإستفتاء، وعدم الاستماع لدعوات المغرضين من الجماعات الإرهابية الذين يحرضون الناس على عدم المشاركة، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر وسمعتها أمام العالم تقتضى الإهتمام والمشاركة، والظهور بشكل مشرف أمام اللجان، والخروج بأعداد غفيرة.