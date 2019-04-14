"خطة البرلمان" توصى بدعم مصلحة الضرائب بالعمالة الفنية والإدارية اللازمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة ميرفت أليكسان، بضرورة دعم مصلحة الضرائب المصرية بقوة فنية من العاملين فى الفئة العمرية الصغيرة. وأشارت النائبة ميرفت أليكسان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لدراسة أوضاع المصالح الإيرادية، أن الانتدابات لمصلحة الضرائب لم تلقى قبولا من الجهات التابع لها المنتدبين حيث طالبت تلك الجهات بعدم تجديد الانتدابات لموظفيها، موضحة أن المصلحة تحتاج إلى 10 الاف فنى و5000 إدارى. وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة المتأخرات الضريبية بالمصلحة وملفات الإسقاط الضريبى ونقص العمالة، بضرورة وجود تعيينات دعم المصلحة بالعمالة الفنية والإدارية اللازمة، حيث أن الميكنة التى تتم ستستغرق سنوات وتتعلق بمساعدة المأمور بالقيام بعمله على أكمل وجه. Advertisements وأشارت المائبة ميرفت أليكسان، إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية فى تناقص شديد وتحتاج إلى الدعم حفاظا على الإيرادات الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى. كما ناقشت اللجنة ملف ديون المؤسسات الصحفية القومية، وأوصت بضرورة عقد اجتماع بين وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والصحف القومية لدراسة إنهاء تلك الديون.

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