شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد "مستقبل وطن" يختتم زياراته الأوروبية بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام زيارتهم الأوروبية، التقي أعضاء الامانة العامة لحزب مستقبل وطن، "النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقيادات ورموز الجالية المصرية بإيطاليا في إطار الجولة الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في مدينة تورينو الإيطالية.

وعقد أعضاء الأمانة العامة للحزب، لقاء ضم قيادات وأعضاء الجالية من مختلف المدن الإيطالية بحضور رئيس الجالية عضو الاتحاد العام للجاليات المصرية بأوروبا الدكتور إبراهيم يونس.

وحضر اللقاء مجموعة من ممثلي السلطة الإيطالية الدكتورة مونيكا تيشروتي نائب محافظ تورينو ومدير عام شئون المهاجرين بالمحافظة، وروبرتو روسو عضو المجلس التشريعي ببلديه تورينو، وجان بيرو ليو مستشار محافظ تورينو ورئيس جمعية حقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، تناول النائبان بالشرح المواد المقترح تعديلها وجدوى التعديلات الدستورية علي مصر والشعب المصرى وتاريخ الدول والدولة المصرية في إجراء التعديلات علي الدستور، كما تم عرض فيلم تسجيلي تناول الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الأربع سنوات الماضية.

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، تغير نظرة الدولة المصرية للمصريين بالخارج بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي طلبهم بإنشاء وزراة الهجرة فلم يعد ينظر إليهم علي أنهم رقم يمثل تحويلاتهم المالية لمصر بل إنهم سفراء لمصر مشاركين في بناء مستقبلها ولهم حقوقهم التي تسعي الدولة ممثلة في مختلف الوزارات إلي تحقيقها.

وأضاف "حسين"، أن التعديلات الدستورية الحاليةّ ليست بدعة بل هي ضرورة حتمية هدفها الأساسي معالجة الثغرات التي ظهرت عند تطبيق الدستور الحالي الذي وضع في ظروف استثنائية، مشيرا إلى الدستور المصرى شهد العديد من التعديلات في المراحل الزمنية المختلفة من عمر الدولة المصرية وذلك وفقا للمتطلبات والظروف التي مرت بها الدولة في كل مرحلة بهدف الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق مصالحها العليا، كما أن معظم دول العالم غيرت دساتيرها مرات عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول.

كما أشار عضو الأمانة العامة للحزب، إلي أن التعديل الجديد يثبت حق المرأة والشباب وذو الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج في التمثيل البرلماني بدلا من اقتصار هذا التمييز الإيجابي علي فصل تشريعي واحد كما نص دستور 2014.

ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، إن المواد المقترح تعديلها تهدف في الأساس إلي معالجة أوجه القصور التي ظهرت عند تطبيق دستور 2014، وأن المواطن هو الوحيد صاحب الحق في إقرار التعديلات من خلال الموافقة عليها.

وأكد "السلاب"، علي ثقته في قدرة المواطن المصري على تقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم، كالصور التي قدمها في الاستحقاقات الدستورية السابقة، وآخرها انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وأشار إلى أن ما تم في مصر من إنجازات جعل العالم ينظر إلة الدولة المصرية نظره تقدير واحترام وأن هذه المشروعات تم إنجازها بتخطيط وتنفيذ السواعد المصرية وبأموال المصريين.

كما أشار إلى أهمية التعديل الذى يعطي الحق للقوات المسلحة المصرية في حماية ديمقراطية الدولة ومدنيتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يونس علي أهمية مناقشة التعديلات الدستورية مع أبناء الجالية والإجابة عن الاستفسارات التي تدور في أذهانهم وأن هذا اللقاء بمثابة تقدير واعتراف من مجلس النواب وحزب مستقبل وطن بالدور الهام للجالية ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وأشار "يونس"، إلى أهمية المشاركة في الاستفتاء كحق دستوري للمصريين.

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وخلال اللقاء شارك المسئولون من السلطات الإيطالية بكلمات، أعربوا فيها عن تقديرهم لمصر والجالية المصرية والبرلمان المصري.

وفى نفس الوقت، أشادت مونيكا تشيروتي نائب محافظ إقليم البيمونتى بالشمال الإيطالي بالدور القومي والايجابي للبرلمان المصري لتواصله مع أبناء مصر في الخارج، ولتعريفهم ببنود الدستور وتشجيع الجالية على ممارسة حقهم في الاستفتاء على التعديلات المقترحة، أما "جان بيرو ليو" رئيس مؤسسة حقوق الإنسان بإقليم الشمال فقد ذكر حجم وقيمة العلاقات المصرية الإيطالية منذ زمن طويل، والدور الريادي الذي تلعبه مصر في تأمين حدودها ومحاربة الإرهاب والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

ومن ناحيته، أعرب روبيرتو روسو عضو المجلس التشريعي في بلدية تورينو، عن تقديره وإعجابه بالدور الذي يلعبه البرلمان المصري في حرصه على الرقابة والتشريع والنظر في تعديل بعض بنود الدستور كي تواكب المتغيرات وتعاقب الأحداث والمتطلبات.

وفى نهاية اللقاء، استمع أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، لبعض المقترحات والمشاكل التى تهم الجالية في إيطاليا وأهمها ما يتعلق بامتحانات أبناء الجالية بتورينو ونقل لجنة الامتحانات من مدينتهم إلى مدينة ميلانو وتعرض الأبناء إلى إرهاق السفر وبعد المسافة، كذلك مناقشه موضوع نقل الجثامين.

الجدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بدأ جولاته الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، خلال وفد مكون من النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب عضوا الأمانة العامة.

وتأتي زيارة النائبان محمود حسين، محمد السلاب، عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن لإيطاليا في إطار جولة خارجية تشمل ثمان دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت والإمارات والسعودية وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.