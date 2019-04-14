وزيرة الصحة تبحث سبل دعم وتطوير المنظومة الطبية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحثت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، سبل دعم و تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد - في بيان اليوم الأحد - أن الوزيرة أكدت - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة - حرصها على تقديم كافة سبل الدعم لجميع المحافظات وخاصة الحدودية منها، موضحة أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتطوير وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمواطني المحافظة.

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وأوضح المتحدث أن الوزيرة وجهت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتورة سيدة مشرف، بسرعة التعاقد مع أساتذة من الجامعات في تخصصات (رعاية الأطفال، وجراحة الأطفال وجراحة الأورام)؛ لسد العجز من هذه التخصصات في المستشفيات العامة بالمحافظة، مشيرًا إلى موافقة الوزيرة على إنشاء فرع للمعهد الفني الصحي بأسيوط ليكون مقره منطقة الداخلة؛ بهدف زيادة الكوادر الطبية في تخصصات (فني المعامل، وفني الإحصاء والمراقب الصحي).

وأضاف أن الوزيرة وجهت - أيضًا - بتوفير الأساس الطبي وغير الطبي للوحدة الصحية الـ80 في مركز باريس، كما وجهت بتكثيف القوافل العلاجية متضمنة كافة التخصصات الطبية للمحافظة، مشددة على سرعة استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من تطوير مستشفى الخارجة العام، طبقا للخطة الزمنية المحددة والمدرجة بخطة الوزارة 2019-2020 .

من جهته، أعرب محافظ الوادي الجديد عن سعادته بما وجهت به الوزيرة والذي من شأنه تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة والتي تقدم خدمة طبية ذات جودة للمواطنين.​