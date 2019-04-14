التموين: مستمرون فى تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات على موقع دعم مصر

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية خاصة المستبعدين من المرحلة الثالثة وذلك على الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقة

للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اعلنت، أنه فى إطار استكمال الوزارة منظومة الاستهداف وفقاً لمحددات الاستهلاك والإنفاق والملكية، والتى تم تحديدها بمعرفة لجنة...