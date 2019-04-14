منوتشين: نسعى لإنشاء صندوق مساعدات لفنزويلا بقيمة 10 مليارات دولار

أعلن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​، أن "الولايات المتّحدة ودولاً أخرى، بينها ​فرنسا​، تسعى لإنشاء صندوق مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار سيكون متاحاً للسلطات المقبلة في ​فنزويلا​ بهدف إنعاش التجارة". وأوضح منوتشين خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الربيعي ل​صندوق النقد الدولي​ أن "المبادرة ولدت خلال اجتماع عقده الخميس مع ممثلي 19 دولة أخرى، على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي في ​واشنطن​. ومن بين الدول التي شاركت في الاجتماع فرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا وعدد من دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك وتشيلي والأرجنتين"، مضيفا: "كلّما شاركت في اجتماع مماثل، لا يسعني أن أصدّق كم يزداد الوضع سوءاً بالنسبة للفنزويليين".

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